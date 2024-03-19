جدول أئمة صلاة التراويح في المسجد النبوي الشريف 1445.. حتى 30 رمضان

كشفت رئاسة الشؤون الدينية للحرمين بالمملكة العربية السعودية، عن جدول أئمة صلاة التراويح في المسجد النبوي.

جدول أئمة صلاة التراويح في المسجد النبوي

ووفقا لجدول صلاة التراويح الذي نشرته رئاسة الحرمين عبر صفحتها على منصة أكس «تويتر سابقا»، نذكر أئمة المسجد النبوي بداية من اليوم العاشر من رمضان، حتى نهاية الشهر الكريم، الذي جاء كالتالي:

- 10 رمضان

يؤم صلاة التراويح في التسليمات الأولى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان، بينما التسليمات الأخيرة مع الوتر للشيخ الدكتور عبد المحسن القاسم.

- 11 رمضان

فيما سيؤم صلاة التراويح في التسليمات الأولى فضيلة الشيخ أحمد بن طالب بن حميد، بينما التسليمات الأخيرة مع الوتر للشيخ صلاح البدير.

- 12 من رمضان

فيما سيؤم صلاة التراويح في التسليمات الأولى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان، بينما التسليمات الأخيرة مع الوتر أحمد بن طالب بن حميد.

- 13 من رمضان

ويؤم صلاة التراويح في التسليمات الأولى الشيخ عبدالله البعيجان، بينما التسليمات الأخيرة مع الوتر للشيخ عبد المحسن القاسم.

- 14 رمضان

يؤم صلاة التراويح في التسليمات الأولى فضيلة الشيخ احمد بن طالب بن حمد، بينما التسليمات الأخيرة مع الوتر للشيخ الدكتور صلاح البدير.

- 15 رمضان

في التسليمات الأولى والأخيرة الشبخ احمد بن طالب، والشيخ صلاح البدير.

- 16 من رمضان

التسليمات الاولى والاخيرة بالتراويح الشيخ عبدالله البعيجان وعبد المحسن القاسم.

- 17 رمضان

سيؤم صلاة التروايح كل من الشيخ أحمد بن طالب، وعبدالله البعيجان.

- 18 رمضان

التسليمات الأولى والاخيرة بالتراويح الشيخ عبدالله البعيجان وعبد المحسن القاسم.

- 19 رمضان

سيؤم صلاة التراويح كل من الشيخ عبدالله البعجيان، وعبدالمحسن القاسم

- 20 رمضان

سيؤم التسليمات الأولى والاخيرة بالتراويح الشيخ أحمد بن طالب، وصلاح البدير.

- ليلة 21 من رمضان

سيؤدي التسليمات الأولى والأخيرة فضيلة الشيخ الدكتور، عبدالله البعيجان، فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم، بينما سيؤدي صلاة التهجد في التسليمات الأولى والثانية والأخيرة الشيخ علي الحذيفي وأحمد بن طالب بن حميد، والشيخ صلاح البدير.

- ليلة 22 من رمضان

سيؤدي صلاة التراويح في التسليمات الأولى والأخيرة الشيخ أحمد بن طالب بن حميد، وفضيلة الشيخ الدكتور صلاح البدير، بينما سيؤدي صلاة التهجد في التسليمات الأولى والثانية والأخيرة الشيخ علي الحذيفي، عيدالله البعيجان، والشيخ عبدالمحسن القاسم.

- ليلة 23 من رمضان

سيكون إمام التراويح في التسليمات الأولى والأخيرة فضيلة الشيخ الدكتور، عبدالله البعيجان، والشيخ عبدالمحسن القاسم، بينما سيؤدي صلاة التهجد في التسليمات الأولى والثانية والأخيرة الشيخ علي الحذيفي وأحمد بن طالب بن حميد، والشيخ صلاح البدير.

- ليلة 24 من رمضان

سيؤدي صلاة التراويح بالتسليمات الأولى والأخيرة الشيخ الدكتور، أحمد بن طالب بن حميد، والشيخ صلاح البدير، بينما سيؤدي صلاة التهجد في التسليمات الأولى والثانية والأخيرك الشيخ علي الحذيفي وعبدالله البعيجان، والتسلميات والشيخ عبد المحسن القاسم.

- ليلة 25 من رمضان

سيؤدي صلاة التراويح في التسليمات الأولى والأخيرة فضيلة الشيخ الدكتور، عبدالله البعيجان، والشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم، بينما سيؤدي صلاة التهجد في التسليمات الأولى والثانية والأخيرة الشيخ علي الحذيفي وأحمد بن طالب بن حميد، والشيخ صلاح البدير.

- ليلة 26 من رمضان

سيؤدي صلاة التراويح في التسليمات الأولى والأخيرة فضيلة الشيخ أحمد بن طالب بن حمد، والشيخ صلاح البدير، بينما سيؤدي صلاة التهجد في التسليمات الأولى والثانية والأخيرة الشيخ علي الحذيفي وعبدالله البعيجان، والشيخ عبدالمحسن القاسم.

- ليلة 27 من رمضان

سيؤدي صلاة التراويح في التسليمات الأولى فضيلة الشيخ الدكتور، عبدالله البعيجان، والتسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر، فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم، بينما سيؤدي صلاة التهجد في التسليمات الأولى والثانية الشيخ علي الحذيفي وأحمد بن طالب بن حميد، والتسلميات الأخيرة والشفع والوتر، الشيخ صلاح البدير.

- ليلة 28 من رمضان

سيؤدي صلاة التراويح في التسليمات الأولى فضيلة الشيخ الدكتور، أحمد بن طالب بن حمد، والتسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر، فضيلة الشيخ الدكتور صلاح البدير، بينما سيؤدي صلاة التهجد في التسليمات الأولى والثانية الشيخ علي الحذيفي وعبدالله البعيجان، والتسلميات الأخيرة والشفع والوتر، الشيخ عبدالمحسن القاسم.

- ليلة 29 من رمضان

سيؤدي صلاة التراويح في التسليمات الأولى فضيلة الشيخ الدكتور، عبدالله البعيجان، والتسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر، فضيلة الشيخ الدكتور صلاح البدير، بينما سيؤدي صلاة التهجد في التسليمات الأولى والثانية الشيخ علي الحذيفي وأحمد بن طالب بن حميد، والتسلميات الأخيرة والشفع والوتر، الشيخ عبد المحسن القاسم.

- ليلة 30 من رمضان

سيؤدي صلاة التراويح في التسليمات الأولى والأخيرة فضيلة الشيخ، أحمد بن طالب بن حميد، والشيخ الدكتور عبدالله البعيجان، بينما سيؤدي صلاة التهجد في التسليمات الأولى والثانية الشيخ علي الحذيفي وعبدالله البعيجان والتسلميات الأخيرة والشفع والوتر، الشيخ عبد المحسن القاسم.