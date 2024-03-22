الشباب والرياضة بالقليوبية تطلق مبادرة لتكريم حفظة القرآن الكريم

أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، إطلاق مديرية الشباب والرياضة مبادرة «كان خُلقُه القرآنَ ﷺ»، التي تأتى ضمن سباق الأنشطة والبرامج الرمضانية المتنوعة التي تقدمها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية للنشئ والشباب خلال شهر رمضان داخل مراكز شباب المحافظة، وتهدف المبادرة إلى تكريم حفظة القرآن الكريم داخل مراكز شباب القليوبية بعدد 205 مراكز شباب، ويبدأ تنفيذ المبادرة خلال العشر أيام الأواخر بشهر رمضان الكريم.

تكريم حفظة القرآن الكريم

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مبادرة «كان خُلقُه القرآنَ ﷺ»، يتم تنفيذها بهدف تكريم حفظة القرآن الكريم وحث النشئ على حفظ وفهم وتدبر معاني القران الكريم إيمانا وانطلاقا بضرورة التأسي بأخلاق النبي الكريم رسول الإنسانية الذي كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن الكريم ضاربا أعظم النماذج التى يحتذى بها في الأخلاق والمعاملات، وتأتي المبادرة تأكيدا على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتكثيف البرامج والأنشطة لتفعيل وتعظيم دور مراكز الشباب في بناء الشخصية المصرية وإعادة تشكيل الوعى لدى النشئ والشباب بما يتواكب مع طموحات ورؤية الدولة المصرية نحو المستقبل.

المبادرات الشبابية والمجتمعية والدينية

وأضاف الصبروط، بأن مبادرة «كان خُلقُه القرآنَ» تأتى ضمن سلسلة كبيرة من المبادرات الشبابية والمجتمعية والدينية التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية خلال الآونة الأخيرة ومنها مبادرة «تجلى مولد الهادي» احتفالا بالمولد النبوي الشريف، ومبادرة «سدرة المنتهى» احتفالا بذكري الإسراء والمعراج ، مبادرة «الأقصى بين الماضي والحاضر» احتفالا بذكرى النصف من شهر شعبان وتحويل القبلة، مبادرة «أمى تاجى» احتفالا بعيد الأم وأخيرا مبادرة «كان خُلقُه القرآنَ ﷺ» لتكريم حفظة القرآن الكريم داخل مراكز الشباب، والعديد من المبادرات المجتمعية التي تم تنفيذها فى الفترات السابقة وحققت نجاحا ومردودا إيجابيا بين النشئ والشباب

وأشار الصبروط إلى أن المبادرة تستهدف مشاركة واستفادة عشرات الآلاف من النشئ والشباب على مستوى 205 مركز شباب بالمحافظة خلال العشر أيام الأواخر من شهر رمضان الكريم

تأتى تلك الأنشطة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.