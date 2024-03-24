يشهد مسلسل مسار إجباري مزيدًا من التعقيدات في قضية مقتل حبيبة الكردي، التي عملت على أبحاث تظهر فساد بعض شركات الأدوية الأجنبية العاملة في السوق المصرية، بشأن المتهم الحقيقي بقتلها، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 14، بالإضافة إلى قنوات الحياة وcbc والقناة الأولى.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 14

تأتي مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة ON والحياة وCBC، والقناة الأولى المصرية في رمضان 2024 الحلقة 12، على النحو التالي:

- يعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 13 على قناة ON، الساعة 12:00 منتصف الليل، ويعاد الساعة 6:00 صباحًا و3:00 مساء.

- يعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 13 على قناة CBC، الساعة 6:05 مساءً، ويعاد 9:45 صباحًا.

- يعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 13 على قناة الحياة، الساعة 11:15 مساءً.

- يعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 13 على القناة الأولى المصرية، الساعة 12 منتصف الليل، ويعاد في اليوم التالي الساعة 11 صباحًا.

- يعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 13 عبر تطبيق «Watch IT» الساعة السادسة مساءً.

قصة مسلسل مسار إجباري

تدور قصته حول الشابين «علي» و«حسين» اللذان يعيشان حياتهما بشكل مختلف، وبعد 20 عاما يكتشفان أنهما أخوان غير شقيقين من الأب الذي توفي وترك لهما دليل براءة طرف وإدانة طرف آخر وأموال حصل عليها رشوة، ما يغير مسار جريمة قتل مهتم فيها دكتور محكوم عليه بالإعدام، ويكون عليهم البحث عن القاتل الحقيقي وتقديمه لمحاكمة بعد تبرئة الدكتور.