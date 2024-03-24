مسلسل صيد العقارب الحلقة 14.. غادة عبد الرازق تخطط لهدف جديد

انتهت الحلقة 13 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، التي عُرضت أمس عبر قناة CBC على الدكتورة عايدة إلى منزل زوجها ياسين الذي تفاجأ عند دخوله بجلوسها مرتدية فستانًا أسود اللون وتنظر له بطريقة رومانسية أخفت نواياها؛ لذا نستعرض ملخص مسلسل صيد العقارب الحلقة 14 بطولة غادة عبد الرازق.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 14 بطولة غادة عبدالرازق

بدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 14 على حديث الدكتورة عايدة وهي الفنانة غادة عبد الرازق مع زوجها ياسين لتجيب عن استفساره حول سبب قدومها، موضحة له أنها أتت لعدم قدرتها على تحمل بُعده عنها، ليقطع حديثها وكأنه كشف نواياها، متسائلًا بنبرة جادة عن سبب قدومها إليه، لتحاول الحديث معه عن أنها تعلم جيدًا العلاقة القوية التي كانت بين شقيقه سامح الغول وشقيقها علي ضرغام، وأنه لذلك لم يقصد سامح قتل شقيقها، ليقطع أيضًا زوجها سامح الحديث في هذا الأمر، متعللًا بأنه في حاجة شديدة إلى النوم.

كما تضمَّن مسلسل صيد العقارب الحلقة 14 بطولة الفنانة غادة عبدالرازق قضاء الدكتورة عايدة وزوجها وقتًا رومانسيًا من خلال تشغيل الموسيقى والعشاء معًا قبل أن تبيت معه في منزله، لتنتقل الأحداث إلى مشهد بين سميحة (سيمون) وزوجها الحاج إسماعيل الغول الذي أخبرها بتورُّط ابنهما سامح في مشكلة كبيرة مع تاجر مخدرات يحاولا الوصول إلى حل لهذه الأزمة، قبل أن يشير الحاج إسماعيل الغول أنه لن يدفع المال لتاجر المخدرات، وإنما ينوي «لعب الماتش بمعلمة»، دون أن يعلما الإثنين أن الخادمة تقف في الخلف تراقب حديثهما.

من الأحداث الأخرى التي شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 14 هي معرفة الدكتورة عايدة، وهي الفنانة غادة عبد الرازق حيلة تدلها إلى مخبأ سامح الغول، وذلك بعدما أمسكت موبايل زوجها ياسين وهو نائم تطلعت من خلاله على المحادثة بينه وبين شيكا تضمنت «لوكيشن»، لتخرج على الفور وتطلب من رجالها أن يأتوا إليها في أسرع وقت، وبالفعل تصل ورجالها إلى مكان شيكا ليختطفونه محاولين معرفة مكان سامح الغول، لكنه لم يدلهم رغم الضرب المبرح الذي تلقاه.

كما تضمنت الحلقة 14 من صيد العقارب حديث الدكتورة عايدة مع والدها الحاج حسن ضرغام عن أزمة المخدرات التي تورط بها سامح الغول، وأنها تنوي إثبات هذه الجريمة عليه لإيصاله إلى المحكمة، إلى جانب مواجهة مباشرة مع زوجها ياسين الذي لامها بشدة على ما فعلته من حيلة ماكرة للانتقام، وانتهت الحلقة 14 على حديث الحاج إسماعيل الغول مع حسان تاجر المخدرات، يُخبره أن بضاعته مع عائلة الحاج حسن ضرغام، وأنهم يريدون الانتقام من ابنه لكونه الوحيد الكاشف لسرهم.

فريق عمل صيد العقارب

وإلى جانب غادة عبد الرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساءً، و2:45 صباحًا.