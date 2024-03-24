مسلسل صيد العقارب الحلقة 14.. غادة عبد الرازق على موعد مع ضربة جديدة

أحداث كثيرة ومتنوعة شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 14 بطولة الفنانة غادة عبدالرازق الذي يُعرض عبر قناة CBC، دارت حول استكمال رحلة الصراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام، لا سيما بعد أن دخل إلى خط الصراع طرف جديد وهو إحسان، تاجر المخدرات، كما تضمنت الحلقة 14 من صيد العقارب تخطيطا ماكرا من الحاج إسماعيل الغول لإشعال النيران على عائلة الحاج حسن ضرغام.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 14 بطولة غادة عبد الرازق

ومن وسط رحلة الصراع هذه والأحداث المتنوعة التي شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 14 كان الحدث الأبرز به هو حديث الحاج إسماعيل الغول مع إحسان، تاجر المخدرات الذي كان ابنه سامح قد اتفق معه على أن يجلب له مخدر كوكايين من خارج مصر، وحصل منه مقابل ذلك على 5 ملايين دولار وكان الاتفاق أن يحصل على 5 ملايين دولار أخرى بعد التسليم، وأخبره الحاج إسماعيل الغول أن بضاعة الكوكايين تتحفظ عليها عائلة الحاج حسن ضرغام عن طريق علي ضرغام الذي كان شريكًا لابنه سامح الغول قبل أن ينصب عليه.

وقال الحاج إسماعيل الغول هذا الكلام كذبًا؛ كحيلة ماكرة منه تحمي ابنه سامح من شر إحسان تاجر المخدرات، وتعفيه من دفع هذه المبالغ المالية الكبيرة، إلى جانب إشعال النيران على عائلة الحاج حسن ضرغام من خلال توريطها في حرب شرسة وعنيفة مع إحسان تاجر المخدرات الكبير، وهو ما سبق ولمَّح به الحاج إسماعيل الغول خلال حديثه مع زوجته سميحه، دون أن يعرفا أن الخادمة تقف في الخلف تتصنت عليهما، وبالتأكيد ستنقل هذا الكلام إلى الدكتورة عايدة، وهي الفنانة غادة عبد الرازق.

وعلى الرغم من الدهاء الذي تميز به الحاج إسماعيل الغول أثناء حديثه مع إحسان تاجر المخدرات، إلا أن الأخير لم يبد عليه الارتياح أو التصديق، لتنتهي الحلقة على هذا المشهد ويبقى السؤال في ذهن المشاهد حول ما سيجري الحلقة القادمة.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتجسد غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساء اليوم التالي للعرض الأول، والساعة 2:45 صباحًا.