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دراما المتحدة

مدحت العدل: تزييف الواقع يحول الأعمال الفنية إلى كارتون

كتب:

شريف سليمان
09:22 م | الأحد 24 مارس 2024
المؤلف والسيناريست مدحت العدل

المؤلف والسيناريست مدحت العدل

تحدث المؤلف والسيناريست مدحت العدل، عن سر حب المصريين غرام قصص الصعود والدراما الشعبية والانتقام.

وأضاف العدل في حوارها مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «كلام في الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «هذا الأمر ليس خاصا بالمصريين لكنه يخص الإنسانية بشكل عام، وقصص الصعود تحقق النجاحات المجهضة كما أنها تعبر عن البشر».

وأكد: «ولكن هناك فارق بين تقديمها بشكلها الحقيقي وتزييف الواقع، وتزييف الواقع يحول الأعمال الفنية إلى أعمال كارتونية لأن كل واحد بيعلي على التاني فالمشاهد ميعرفش الشخصيات دي جات منين».  

وأكمل: «لو عاوز تشوف القاهرة في التسعينيات اتفرج على آيس كريم في جليم مثلا، وبالتالي فإن الفنان يجب أن يكون العين اللاقطة والعدسة، ولكن لا يجب أن يصور تصويراً زائفاً وغير حقيقي ويقول إن البلد حالها كذا».

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