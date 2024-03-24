مدحت العدل: يحيى الفخراني ساحر.. ولما بشوفه في «عتبات البهجة» ببقى عاوز أسقف

أكد المؤلف والسيناريست مدحت العدل، أنه يشعر بالسعادة والفخر بسبب تعاونه مع الفنان الكبير يحيى الفخراني في مسلسل «عتبات البهجة» الذي يعرض في شهر رمضان 2024.

أرصع تاريخي بالعمل مع الدكتور يحيى الفخراني

وقال «العدل»، في حواره ببرنامج «كلام في الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»، تقديم الكاتب الصحفي مصطفى عمار: «أرصع تاريخي بأن أعمل مع الدكتور يحيى الفخراني، هو رجل شديد الأدب ودمث الأخلاق ويعلم أقدار الآخرين ويتناقش بهدوء، ولديه وجهة نظر ويناقش وجهات النظر الأخرى ومتعبتش خالص معاه».

عتبات البهجة مسلسل للبيت

وأوضح: «قلت له عاوز أعمل مسلسل للبيت، وكل مواطن يحس إنك جده أو أبوه، والتزامه بالنص غير طبيعي، ولو حب يغير جملة لازم يطلبني في التليفون لأنه حريص على النص، وبقيت أقعد أتفرج عليه وأقول الراجل ده ساحر».

وتابع: «بقى عندي مشكلة إن كل الممثلين عاوزين يعملوا مشاهد معاه رغم إن بعضهم لا تتقاطع خطوطهم في العمل مع شخصية يحيى الفخراني، واستطعمت واستمتعت بالشغل معاه، وكل كلمة بتطلع في توقيت صح وبيعلي أي مشهد.. مش قادر تبص غير عليه جاذبية وقبول غير طبيعي، وعبّر عن الصراع بينه وبين جيل الأحفاد بخفة ورشاقة، ولما بتفرج عليه ببقى عاوز أسقف».