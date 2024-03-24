مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13.. يحيى الفخراني يستعيد حفيده عمر

تورطت عائلة الفنان يحيى الفخراني، الذي يجسد دور بهجت الأنصاري في مسلسل عتبات البهجة، بسبب تجارة المخدرات، وذلك في الحلقة 13 من المسلسل الذي يذاع على شاشة قناة «DMC».

حفيد بهجت يعود إليه مرة أخرى

وتغيب عمر حفيد بهجت، والذي يجسد دوره الفنان خالد شباط عن المنزل لعدد من الأيام بسبب بعض المشاكل مع جده وعاد مرة أخرى إلى المنزل بعد تعب جده يحيى الفخراني، بعد أن تواصل معه أحد الطلاب في سنتر الدروس الخصوصية وأخبره بسقوط جده على الأرض، ليؤكّد عمر لجده أنَّه سيكون معه مدى الحياة ولن يتركه.

عمر يكتشف أمر شقيقته ويخبر جده

فيما عاشت جميلة حفيدة بهجت حالة من القلق والاضطراب بسبب انتظارها كمية من المخدرات كانت طلبتها، وأخبرت أحد بائعي الفول أسفل منزلها باستلام الأوردر، وفي لحظة استلامها للأوردر، يفتحه شقيقها ويعلم بمحتواه، ويضربها ويخبر جده بالأمر، لتحاول جميلة إنكار الواقعة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبدالله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وسما إبراهيم، وهشام إسماعيل، ووفاء صادق، وحازم إيهاب، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد.