مدحت العدل: قرأت عتبات البهجة منذ 6 سنوات.. وأحب كتابات إبراهيم عبدالمجيد

عبّر المؤلف والسيناريست مدحت العدل، عن سعادته بمسلسل عتبات البهجة الذي كتب السيناريو الخاص به، وهو مأخوذ عن رواية من الروائي إبراهيم عبدالمجيد.

لم يكن في ذهني أن تتحول إلى عمل درامي

وقال «العدل»، في حواره ببرنامج «كلام في الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»، تقديم الكاتب الصحفي مصطفى عمار: «أحب إبراهيم عبدالمجيد وأقدره في كل الروايات، قرأت عتبات البهجة منذ 5 أو 6 سنين ووقعت في هواها، أعجبتني الحالة والصديقين والمتغيرات منذ 20 عاما، ولم يكن في ذهني أن تتحول إلى عمل درامي لكنني أحببتها كعمل أدبي».

عتبات البهجة هي رواية فلسفية

وتابع، أن جمال العدل هو الذي اقترح أن نتعاون مع مجدي أبو عميرة ويحيى الفخراني في عمل فني، وطلب منه ترشيح رواية، موضحًا: «أول حاجة جات في دماغي هي عتبات البهجة، هي رواية فلسفية شوية، وقلت لهم مينفعش بحالتها دي تتعمل تليفزيون، فاتفقنا على معالجة مختلفة وراعيت أن سن دكتور يحيى مختلف عن سن أبطال الرواية بما يترتب عليه من متغيرات».