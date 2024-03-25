مسلسل صيد العقارب الحلقة 15.. توقعات برد فعل قوي لـ«عايدة» تجاه «الغول»

مسلسل صيد العقارب الحلقة 15 يحمل العديد من التوقعات في أذهان المتابعين، بعد أن تطورت الأحداث بشكل مشوق ضمن تطورات الحلقة الماضية، بمحاولة إسماعيل الغول توريط عائلة حسن ضرغام مع تاخر المخدرات إحسان، لإبعاد الأخير عن الانتقام من ابنه الذي نصب عليه في 5 ملايين دولار مقابل جلب مخدر الكوكايين له.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 15

وتحمل توقعات مسلسل صيد العقارب الحلقة 15 علم الدكتورة عايدة التي تلعب دورها غادة عبد الرازق بما دبره إسماعيل الغول الذي يجسد شخصيته رياض الخولي لعائلتها، ومن ثم تواصل انتقامها منه لمقتل شقيقها على يد نجل الأخير.

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 15 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً عبر شاشة «سي بي سي»، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 2:45 صباحًا، ويعاد للمرة الثانية في الساعة 1:45 مساءً، فيما تعرض إعادة الحلقة بعد ساعتين عبر شاشة «سي بي سي دراما».

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 14

وشهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 14 تطورات مشوقة، خاصة بعدما سمعت الخادمة حديث إسماعيل الغول مع زوجته سميحة التي تلعب دورها سيمون، حول تدبيره مكيدة جديدة لعائلة حسن ضرغام، بالوشاية بينها وبين إحسان تاخر المخدرات بعدما أخبر الأخير بأنّ بضاعته كانت بحوزة علي ضرغام قبل قتله.

ومن المتوقع أن تنقل الخادمة ما سمعته من حديث بين الغول وزوجته للدكتورة عايدة التي تواصل انتقامها من الأول.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب غادة عبد الرازق، سيمون، رياض الخولي، أحمد ماهر، محمد علي رزق، محمد علاء، محمود عبد المغني، أحمد جمال سعيد، ميار الغيطي، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.