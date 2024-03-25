انتهت الحلقة 14 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق في رمضان، بحديث الحاج إسماعيل الغول مع إحسان تاجر المخدرات، يخبره بأنّ بضاعة الكوكايين الخاصة به تتحفظ عليها عائلة الحاج حسن ضرغام، رغبة منه في إشعال الصراع بينهما؛ ما زاد من السؤال عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 15 لمعرفة ما ستشهده الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC

وزاد الاهتمام بمواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 15، بعد أنّ اتجهت الدكتورة عايدة، التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق لطريق آخر للانتقام من عائلة الحاج إسماعيل الغول، من خلال محاولة إثبات قضية جلب مخدر الكوكايين على سامح الغول، بالتالي توصيله إلى حبل المشنقة، ومن ناحية أخرى بدأ الحاج إسماعيل الغول في توجيه ضربة أخرى قوية إلى عائلة الحاج حسن ضرغام من خلال توريطهم مع إحسان تاجر المخدرات الذي يبحث عن بضاعته.

وبينما يزداد البحث عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 15، يمكن توضيح أنّ قناة CBC كشفت في وقت سابق على «فيسبوك»، مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب طوال شهر رمضان الكريم.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 15

ويمكن لكل محبي الدراما الرمضانية، مشاهدة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 15 اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أنّ تُعرض حلقة الإعادة يوم الثلاثاء في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتشارك الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

وإلى جانب غادة عبد الرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين.. والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.