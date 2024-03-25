مسلسل صيد العقارب الحلقة 14.. غادة عبد الرازق قد تقابل خصما جديدا

مراحل جديدة من الصراع يخوضها أبطال مسلسل صيد العقارب مع الجمهور الذي اندمج مع الأحداث منذ بداية الحلقة الأولى، بعدما كشفت مهنة الدكتورة عايدة في صيد العقارب، وملامح من الصراع بين عائلتي الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام، وهو ما ازدادت حدته وتطورت في الحلقة 14 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، بعدما أشارت الحلقة إلى إمكانية تدخل طرف جديد من الصراع ضد عائلة ضرغام.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 14 بطولة غادة عبد الرازق

تطورت الأحداث في مسلسل صيد العقارب الحلقة 14، وبدأت الدكتورة عايدة التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق في تغيير خطتها في الصراع والانتقام من عائلة الحاج إسماعيل الغول وتحديدًا سامح الغول الذي قتل شقيقها علي ضرغام إذ شهدت الحلقة 14 حديثها مع والدها الحاج حسن ضرغام، لتخبره أنها تنوي إثبات جريمة جلب مخدر الكوكاين من خارج مصر على سامح الغول، وبالتالي إيصاله إلى حبل المشنقة.

رغبة عائلة ضرغام في الثأر

وشهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 14 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، حديث الحاج إسماعيل الغول مع إحسان تاجر المخدرات، يخبر أنّ بضاعة مخدر الكوكاين الخاصة به تتحفظ عليها عائلة الحاج حسن ضرغام، بعدما نصب علي ضرغام قبل وفاته على ابنه سامح، مؤكدًا له أن عائلة ضرغام تريد قتل ابنه لكونه الوحيد الذي يعلم سرها ويمكنه كشف حقيقتها.

وعلى الرغم من ظهور علامات عدم الاقتناع على إحسان تاجر المخدرات، إلا أنّ الحاج إسماعيل الغول خلال الحلقة 14 من مسلسل صيد العقارب لعب حيلة ماكرة لإشعال النيران على عائلة حسن ضرغام وتوريطهم في صراع جديد، ليظل المشاهد مترقبًا للحلقة المقبلة ومعرفة ما سيجري بها من أحداث.