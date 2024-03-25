ذُكر في مسار إجباري.. ماذا يعني مصطلح أثر الفراشة وعلاقته بالطقس؟

خلال الحلقة 14 من مسلسل مسار إجباري، دارت الأحداث حول عمل «علي» عصام عمر، في مهنة المحاماة رسميًا، وهو ما هنأته عليه صديقته ديجا التي تلعب دورها مي الغيطي، إذ قدمت له هدية عبارة عن فراشة صغيرة محنطة، في إشارة منها إلى أن تأثيره مثل أثر الفراشة.

ماذا يعني أثر الفراشة؟

وبتوالي الحديث بين علي وديجا ضمن أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 14، عن أثر الفراشة، موضحة أنّ للفراشات تأثيرات كبيرة يمكن أن تحدثها في البيئة المحيطة بها على الرغم من صغر حجمها، وفي السياق ذاته، نوضح ماذا يعني أثر الفراشة وفق ما ذكر موقع «science» العالمي.

يعني أثر أو تأثير الفراشة في الكتب العلمية العالمية، أنه عبارة عن فكرة مفاداها أن الأحداث الصغيرة التي تبدو تافهة للبعض قد تؤدي إلى حدوث أشياء ذات نتائج كبيرة وبالغة سواء بالإيجاب أو السلب، فعلى سبيل المثال، عندما ترفرف فراشة بجناحيها في الهند، فإن هذا التغيير الطفيف في ضغط الهواء يمكن أن يسبب في النهاية وقوع إعصار في ولاية أيوا بالولايات المتحدة الأمريكية، أي أدى هذا الأثر البسيط إلى وقوع كارثة طبيعية كبيرة.

وتأثير الفراشة هو عبارة عن فكرة أن الأشياء الصغيرة يمكن أن يكون لها تأثير كبير، إذ جاء هذا الاسم نسبة لقصة فراشة ترفرف بجناحيها وتسببت في حدوث إعصار، لذا تطور هذا المصطلح فيما بعد وبات يستخدمه الخبراء في الوصول لتوقعات الطقس بدراسات فيزيائية عميقة.

أبطال مسلسل مسار إجباري

يشارك في بطولة مسلسل كل من، عصام عمر، أحمد داش، صابرين، بسمة، مي الغيطي، رشدي الشامي، جوري بكر، ياسمين العبد، جهاد حسام، وغيرهم.