مسلسل مسار إجباري الحلقة 14.. إثبات أدلة الاتهام في قضية مقتل حبيبة الكردي

أخذت قضية مقتل الطالب حبيبة الكردي مسارا جديدًا، حيث شهد مسلسل مسار إجباري الحلقة 14، أحداثا مهمة في البحث عن القاتل الحقيقي، حيث التقى الأخوان حسين (أحمد داش) وعلي (عصام عمر) مسعد (محسن منصور) المسجون بتهمة تزييف الأدلة الجنائية، وتمكنوا من الحصول على لابتوب حبيبة الذي يحتوي على الأبحاث المتعلقة بفساد بعض شركات الأدوية الأجنبية العاملة في السوق المصرية، والتي كانت سببا رئيسي في مقتلها.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 14

وخلال مسلسل مسار إجباري الحلقة 14، تأكد الأخوان من وجود الأبحاث الخاصة بحبيبة على اللاب توب الذي تسلموه من صاحب مسعد، وتوجه علي وحسين إلى الطب الشرعي للاطلاع على التقرير الطبي للمجني عليها، وقدم للفني آلة حادة مثل التي كانت مع الدكتور صفوت في آخر لقاء له بحبيبة، وطلبا معرفة هل تحدث هذه الألة «سويس نايف» نفس الطعون المكتوب في تقرير الطب الشرعي، وبالفعل تأكد من ذلك.

مطابقة أدلة الاتهام ومحاولة الوصول للقاتل الحقيقي

ورغم ذلك لا يزال القاتل الحقيقي مجهول وإن كان تم تكشف الآلة المستخدمة، وتدور الشكوك حول سناء (جوري بكر) زوجة الدكتور صفوت مصباح، لكن خلال الحلقة القادمة ربما يظهر طرف ثالث له مصلحة في مقتل حبية الكردي.

وبسبب النتائج المهمة الذي توصلا إليها الأخوان على وحسين في مسلسل مسار إجباري الحلقة 14، قام المحاتمي مجدي حشيش بخطف زين أضغر أبناء عمر البرنس، وطرد عنيات (بسمة) زوجة عمر البرنس من شقتها، بعد أن حصل على العقد من مالك الشقة، وهدد الأسرة بالشيكات المديون بها عمر البرنس قبل وفاته، وسلم مقطع فيديو للشرطة يدين على وحسين بجريمة قتل الممرض الذي قتل والدهما.