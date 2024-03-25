قبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 15.. تعرف على أهم أحداث الحلقة الماضية

جمهور الملحمة التاريخية على موعد مع مسلسل الحشاشين الحلقة 15 بطولة كريم عبد العزيز، ويُتوقع أن تشهد الحلقة الجديدة من المسلسل العديد من المفاجآت والأحداث المهمة خاصة بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة 14 من المسلسل والتي كشفت مقدار الدموية والوحشية التي وصل لها حسن الصباح حتى مع أقرب الناس إليه.

وقبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 15، هناك عدد من الأحداث المهمة التي شهدتها الحلقة الماضية يجب على الجمهور معرفتها قبل عرض الحلقة الجديدة من المسلسل والتي تعرض حصريا على شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية.

معلومات قبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 15

- أعلن حسن الصباح الحداد في قلعة آلموت لمدة 3 أيام على روح رجاله الذي قتلهم السلطان السلجوقي بركياروق، وطالب أتباعه بضم أبناء الرجال إلى القلعة وتدريبهم على القتال وزع الروح الانتقامية داخلهم، للاستفادة بهم في حروبه المقبلة.

- يقرر حسن الصباح اغتيال الإمام أبو حامد الغزالي حيث يراه الرجل الأخطر على دعوته بسبب أفكاره وعلمه، ويطلب من أحد رجاله الفدائيين السفر إلى المسجد الأقصى وقتله هناك.

مسلسل الحشاشين الحلقة 15

- يعود الحسين نجل حسن الصباح إلى قلعة آلموت لمقابلة عائلته بعد سنوات من الغياب، ويؤكد لوالده استعداده ليكون خليفته بعد ذلك، بينما تطلب منه زوجته دنيا زاد أن يبقي أبناءه بعيدين عن عمليات الاغتيال التي ينفذها ولكنه يهددها.

- يشي برزك أميد لـ حسن الصباح بقيام زيد ابن سيحون باستخدام نبات حلم الجنة المخدر، ويطلب منه الصباح إقامة محاكمة لـ ابن سيحون ويحكم عليه فيها بالجلد 200 جلدة دون رحمة، ويخبره بعد ذلك أن هذا الابتلاء من باب المحبة لذلك لا يجب أن تتغير مشاعره تجاه حسن الصباح.