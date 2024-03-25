مسلسل بابا جه الحلقة 15.. هشام يتلقى 135 طلبا للعمل «أب للإيجار» خلال ساعتين

تلقى أكرم حسني والذي يجسد شخصية هشام، عددا ضخما من العروض للعمل كـ«أب للإيجار» خلال أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 15، وصل إلى حوالي 135 طلبا خلال ساعتين فقط، بعد تداول الفيديو الخاص به على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي كان يطلب خلاله من زوجته أن تسمعه عندما رأته مع نيللي العروسة التي كان يؤدي دور والدها في الحلقات السابقة.

مسلسل بابا جه الحلقة 15

وبعد أن قرر هشام التخلي عن عمله، شجعته زوجته نسرين أمين والتي تجسد شخصية ولاء، على الاستمرار في عمله وعدم إنهائه، حتى لا يصبح عاطلا ويظل لمدة تتجاوز 3 سنوات دون عمل.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه

يعرض مسلسل بابا جه الحلقة 15 بطولة أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

ومسلسل «بابا جه» من بطولة الفنان أكرم حسني، نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.