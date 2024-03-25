بعد أداء دور نجل حسن الصباح في الحشاشين.. من هو الفنان الشاب حسن مالك؟

أداء لافت للأنظار وموهبة تمتع بها النجم الشاب حسن مالك، ظهرت في تقديمه شخصية الحسين نجل حسن الصباح الأكبر في مسلسل الحشاشين، والذي كان منفيًا في أحد القلاع بعيدًا عن قلعة ألموت، تنفيذًا لرغبة والده لتعليمه الفروسية والحكمة ليليق بكونه ابن زعيم جماعة الحشاشين.

ضمن أحداث الحلقة الـ14 لمسلسل الحشاشين، عاد «الحسين» إلى قلعة ألموت بعد فترة من الغياب، ليبدي رغبته في أن يكون خليفًا لوالده في الحكم، وذلك بعد إتقانه كل ما يتعلق بشأن أمور الدعوة ليرى أنه الأجدر بذلك المنصب، لذا نستعرض بعض المعلومات عن حسن مالك بعد تقديمه تلك الشخصية وفقًا لحساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

من هو صاحب شخصية نجل حسن الصباح في الحشاشين؟

حسن مالك هو شقيف النجم أحمد مالك.

أول ظهور إعلامي له في برنامج أبلة فاهيتا.

بدأ مشواره الفني في مسلسل النسيان.

شارك في مسلسل وادي الجن.

شارك في مسلسل خلي بالك من زيزي.

تعتبر مشاركة حسن مالك في مسلسل الحشاشين، هي الرابعة في موسم الدراما الرمضانية، إذ قدم 3 أعمال من قبل في أعوام مختلفة، فكان دوره في مسلسل لعبة النسيان عام 2020، وجسد فيها شخصية «مازن» خلال أحداث العمل، وفي عام 2021 شارك في مسلسل خلي بالك من زيزي، وبعد عامين قدم دورًا مميزًا ومختلفًا في مسلسل رشيد عبر شخصية «جامايكا» أحد تجار المخدرات التي يجسدها لأول مرة خلال مشواره الفني، ولاقت تفاعلًا وإعجابًا كبيرًا من الجمهور.

شارك «مالك» في فيلم آل شنب للمخرجة آيتن أمين، وخلال صيف 2023 أُسند إليه دورًا في فيلم المطاريد، وسبق ذلك مشاركته في مسلسل إتزان، ومسلسل بيمبو من إخراج عمرو سلامة وعمر رشدي.

مسلسل الحشاشين

تسارعت وتيرة الأحداث في مسلسل الحشاشين، الذي لاقي تفاعلًا وإعجابًا كبيرًا من الجمهور، إذ تدور فكرته حول جماعة الحشاشين بقيادة حسن الصباح، والذي يجسد شخصيته النجم كريم عبد العزيز خلال أحداث العمل، إلى محاولة نشر دعوته في أرجاء البلاد والسيطرة عليها، عبر اتخاذه قلعة آلموت حصنًا منيعًا له، للهروب من أنظار وزير دولة السلاجقه الذي يحاول قتله، لينجو ويدبر له مكيدة ويقتله بمساعده أحد رجاله.