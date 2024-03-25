موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة

تشهد أحداث الحلقة 15 من مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة، معرفة قاتل الطالبة حبيبة، حيث تدور أحداث المسلسل حول الشقيقان «علي» و«حسين» الذين يلتقيان بعد 20 عاما، وتتشابك حياتهما من أجل تنفيذ وصية والدهما الراحل عمر البرنس.

موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل محارب على قناة الحياة

موعد عرض مسار إجباري الحلقة 15 يوميا الساعة 11:15 مساءً، بطولة صابرين، بسمة، أحمد داش، مي الغيطي، عصام عمر، نور محمود، جوري بكر، رشدي الشامي، ومحسن منصور، وتتواصل الأحداث الليلة بعد كشف علي وحسين علاقة المحامي الشهير مجدي حشيش بمقتل الطالبة حبيبة ودور سناء في تنفيذ عملية قتل حبية، خاصة بعد أن علمت بالعلاقة التي تربط حبيبة بزوجها الدكتور صفوت، وقيام مجدي حشيش بالانتقام من الشقيقان على وحسين وتنتهي بتلفيق جريمة قتل لهم، وذلك مع أحداث الحلقة الأخيرة من مسار إجباري.