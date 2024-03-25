«عمومية منتجي البطاطس» تجيز للجمعية تملك واستئجار وإدارة الأراضي الزراعية

نشرت الجريدة الرسمية موافقة الجمعية العمومية غير العادية للجمعية العامة لمنتجي البطاطس، التي قررت السماح للجمعية بتملك واستئجار الأراضي الزراعية وإدارتها بشرائها وبيعها وذلك بما يحقق أغراضها.

وأكدت الجمعية أنّ مجلس الإدارة يمكنه الاجتماع عاديا ودوريا مرتين أو مرة على الأقل كل شهر، ودعوة رئيس المجلس أو السكرتير في حالة غيابه.

قواعد صرف بدلات المبيت وحضور الجلسات

وتابعت أنّه يصرف لعضو مجلس الإدارة مصروفات الانتقال الفعلية عن حضور جلسات مجلس الإدارة ولجانه من محل إقامته إلى مقر الجمعية ويصرف بدل مبيت 500 جنيه عن الليلة الواحدة، ويصرف له مكافأة حضور الجلسات بواقع 300 جنيه عن كل جلسة يحضرها بمجلس الإدارة أو لجانه على ألا يقل عدد الجلسات عن 12 جلسة طوال العام، شرط ألا يزيد عدد الجلسات التي يحضرها طوال العام عن 24 جلسة مجلس الإدارة.

أوضح القرار أنّه يسترد من الجمعية ما قد يكون قد صرف بالمخالفة لذلك في نهاية السنة المالية بسداده فورا لخزينة الجمعية أو خصما من أي مستحقات له في الجمعية، بالنسبة لبدل الانتقال والسفر للمأموريات التي يكلف بها الأعضاء خارج البلاد يكون الصرف طبقاً لما يحدده مجلس إدارة جمعية منتجي البطاطس في لوائحها المالية كما يسترد الأعضاء المصاريف التي ينفقونها في المهام الخاصة المتعلقة بشؤون الجمعية والتي يكلفون بها، إضافة إلى الحافز الذي يقرره مجلس الإدارة طبقا للمادة 49 من القانون، مع مراعاة الحد الأقصى المقرر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي وتعديلاته.