3 وصفات غير تقليدية لتحضير الفول على السحور.. «علشان متزهقش»

الفول من أشهر الأطعمة التي يكثر تناولها في وجبة السحور، ويمكن تحضيره في المنزل بأكثر من طريقة، للحصول على طعم مميز لا يقاوم، وذلك عبر تجهيزه بوصفات متعددة، تجعله مختلفًا على طاولة السحور، لذا نستعرض 3 طرق غير تقليدية لتحضير الفول في شهر رمضان.

طرق غير تقليدية لتحضير الفول على وجبة السحور

قدم الشيف الشربيني أكثر من وصفة لتحضير الفول، والتي تجعله مختلفًا ومميزًا على السحور، ويمكن استعراض هذه الوصفات على حدة فيما يلي:

وصفة الفول بالحمص

كوبان حمص مسلوق.

كوبان فول مدمس.

فنجان صغير بقدونس مفروم.

نصف فنجان نعناع أخضر مفروم.

حبة طماطم مقطعة صغير.

ربع فنجان زيت.

ربع كوب عصير ليمون.

بصلة صغيرة مفرومة.

10 فصوص ثوم مفروم.

ربع كوب خل.

ملح.

كمون.

فلفل أسود.

فلفل حامي حسب الطلب.

طريقة عمل الفول بالحمص

في الخلاط نضع الزيت والخل وعصير الليمون والثوم المفروم والفلفل الحامي ونخلط جيدًا.

في إناء نضع الفول والحمص والنعناع والبقدونس المفروم والبصل المفروم مع الطماطم ونخلطهم جيدًا.

ننزل بخليط الثوم والخل على الفول والحمص.

نضيف التوابل والملح ونقلب ونقدمه مع الخبز.

وصفة الفول بالسجق

4 أصابع سجق مقطع.

كوب فول مدمس.

طماطم مقطعة.

فلفل حامي.

ربع كوب عصير طماطم.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

2 فصوص ثوم مفروم.

بصلة صغيرة مفرومة.

طريقة تحضير الفول بالسجق

نضع ملعقتين زيت في مقلاة ثم نشوح البصل حتى يذبل ثم نضيف الثوم ونقلب.

نضيف السجق والفلفل الحامي مع البصل والثوم ويشوح السجق.

ثم نضيف الطماطم المقطعة وعصير الطماطم ونتركه 5 دقائق.

نضيف الفول والملح والتوابل.

نتركه دقيقتين ثم نقدم الفول بالسجق مع الخبز.

مكونات فول السلطة

حبة طماطم كبيرة.

2 من الخيار.

فلفل حامي.

بصلة صغيرة.

كوب ونصف فول مدمس.

زيت.

ملح.

كمون.

فلفل أسود.

ملعقة طحينة.

عصير ليمون اختياري.

طريقة عمل فول بالسلطة