علي جمعة: الرجل يرث أكثر من المرأة لأنه مكلف بالإنفاق عليها

أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طالب «هل يعقل إن الراجل لو مخلف ولد يأخد الورث كله، لكن لو مخلف بنت تأخذ التلتين والباقي لناس تانية في العيلة؟».

توزيع الإرث بين الولد والبنت

وقال مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم: «أنت مش عارف في المواريث كويس، الراجل مات وعنده ولد واحد يأخد التركة كلها، ولو عنده جد وجدة للولد هيأخدوا التلت، وهو هياخد باقي التركة، ولو البنت هتاخد النصف، وابن عمها أو أي حد تاني له حق في الورث، في مقابل عليه نفقة البنت عند احتياجها للنفقة».

وتابع: «الولد بيأخذ أكثر من البنت في الورث، لأنه مكلف بالمهر وبالنفقة على الأب والأم ومكلف بالنفقة على زوجته وأولاده، تكليف بيحكم عليه في المحكمة، فعشان كده بيأخد شيء يساعده في هذا الترتيب».