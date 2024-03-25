أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية أسماء المساجد المسموح بالاعتكاف فيها بمحافظة الإسكندرية 2024 خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وذلك حتى يتسنى للمواطنين معرفة الأماكن الأقرب لهم.

أسماء المساجد المسموح بالاعتكاف فيها بمحافظة الإسكندرية 2024

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالإسكندرية خلال آخر 10 أيام من شهر رمضان يبلغ عددها 283 مسجدا على مستوى المحافظة.

تهيئة المساجد للاعتكاف خلال شهر رمضان بالإسكندرية

وأشار الشيخ هاشم الفقي، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، إلى إن عدد المساجد هذا العام هو نفس عدد العام السابق، ويغطي جميع مناطق الإسكندرية من أبو قير شرقا حتى برج العرب غربا، وقد تم تهيئة المساجد لاستقبال المسلمين للاعتكاف، وهي على النحو التالي: