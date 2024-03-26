مع حلول اليوم السادس عشر من شهر رمضان الكريم، يتطلع الأهالي إلى معرفة مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، لأداء الفرائض في مواعيدها، خاصة المغرب والفجر إضافة إلى موعدي السحور والإمساك.

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 26-3-2024

يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في تمام الساعة 4 و 22 دقيقة صباحًا، فيما يحين الشروق في تمام الساعة 5 و 50 دقيقة صباحًا.

موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الثلاثاء 26-3-2024

يحين موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في تمام الساعة 12:00 ظهرا.

موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الثلاثاء 26-3-2024

أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، فيحين في تمام الساعة 3 و29 دقيقة مساءً.

أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 26-3-2024

يحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، في تمام الساعة 6 و9 دقائق مساءً.

موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الثلاثاء 26-3-2024

ويحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في الساعة 7 و28 دقيقة مساءً، ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و 7 دقائق.