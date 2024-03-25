أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بـالقليوبية 2024.. كم عددها؟

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بـالقليوبية 2024، والتي تبلغ عددها هذا العام 437 مسجدًا، جرى تخصيصها لإقامة هذه السنة النبوية في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتهيئة المساجد خلال شهر رمضان في العشر الأواخر من الشهر المعظم لعام 1445هــ - 2024م.

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أنه جرى إعلان الطوارئ لاستقبال العشر الأواخر من الشهر الكريم، كما تم تحديد أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالقليوبية 2024 بعدد 437 مسجدًا تحتضن المعتكفين لأداء السنة المؤكدة عن سيدنا رسول الله في العشر الأواخر من رمضان، مشيرا إلى أنه وجه بتوفير الأجواء الروحانية الملائمة لتحقيق سنة الاعتكاف، من خلال وجود إمام مشرف على الاعتكاف للقيام بدوره في تنظيم عملية الاعتكاف سواء في إقامة صلاة التهجد أم مقارئ القرآن أم أداء بعض الدروس والخواطر الدعوية.

أسماء المساجد المسموح يها بالاعتكاف بـالقليوبية 2024

أوضح وكيل وزارة الأوقاف لـ«الوطن» أن أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بـالقليوبية 2024 كالتالي:

ضوابط الاعتكاف بالقليوبية 2024

أوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه بعد تحديد أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف في القليوبية لعام 2024، تم الإعلان عن قواعد إحياء السنة النبوية في العشر الأواخر من شهر رمضان. حيث يتوجب على جميع المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته، وأن يكونوا صورة مشرفة لديننا الحنيف.

وأوضح أن الهدف من الاعتكاف هو إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن. وأن أداء أي دروس أو خواطر دعوية يتم بموجب خطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد أو من تكلفه الأوقاف بذلك.

أضاف وكيل الوزارة أنه يمنع بشدة توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات خلال الاعتكاف، وأن الاطلاع يكون لمن يرغب في مكتبة المسجد في حال وجودها، وإلا فالتركيز على الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن. كما تمنع التصوير أو بث أي صور للمعتكفين احترامًا لخصوصيتهم الشخصية، على أن يكون استخدام الهاتف للضرورة القصوى فقط، بهدف تحقيق مقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة.

أشار وكيل الوزارة إلى أنه يتم عقد مقرأة يومية للمعتكفين لتمكينهم من ختم القرآن الكريم في العشر الأواخر، وذلك بإشراف الإمام المختص بالاعتكاف أو بتكليف من المديرية.

آلية المشاركة في الاعتكاف بالقليوبية

أشار وكيل الوزارة إلى أنه على من يرغب في الاعتكاف تسجيل اسمه لدى إمام المسجد، مشيرًا إلى أن تكون الأولوية لرواد المسجد وأبناء المنطقة والحي المحيط.