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أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف في القاهرة 2024 (صور)

كتب:

رؤى ممدوح
02:38 م | الإثنين 25 مارس 2024
وزارة الأوقاف- أرشيفية

وزارة الأوقاف- أرشيفية

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أسماء المساجد المسموح الاعتكاف بها في القاهرة 2024، في الأيام العشر الأواخر خلال شهر رمضان المبارك، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالقاهرة

وعن أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالقاهرة 2024، وفقاً لوزارة الأوقاف المصرية، قالت مديرية أوقاف القاهرة، إنّ ذلك الإعلان جاء في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتهيئة المساجد خلال شهر رمضان، ونُشرت أسماء المساجد التي سيقام بها الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445هــ - 2024م بمديرية أوقاف القاهرة، وعددها 333 مسجدًا، وفيما يلي أسماء كشوفات عدد من تلك المساجد:

- مسجد الفتح.

- مسجد التوحيد.

مسجد الإيمان.

- مسجد أبو بكر الصديق.

- مسجد الدعوة.

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بقلم رؤى ممدوح