بحلول اليوم الخامس عشر من شهر رمضان، تحرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة الأردنية، على نشر مواعيد الفروض الخمس يوميا، ليستطيع المسلمين تنظيم اليوم، بالإضافة إلى تخصيص ساعات أطول للقيام بالطاعات والتقرب إلى الله خلال أيام شهر رمضان المبارك.

ويقدم «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم 26-3-2024، الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، لعام 1445 هـ.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم

تختلف التوقيتات من مدينة لأخرى، لكن يمكن معرفة مواعيد الفروض الخمس في محافظة جرش كما يلي:

أذان الفجر 5:10 صباحا.

الشروق 6:32 صباحا.

الظهر 12:42 مساء

العصر 4:12 مساءً.

المغرب 6:56 مساءً.

العشاء 8:15 مساءً.

أذان الفجر في الأردن اليوم الثلاثاء 26-3-2024

يرفع أذان الفجر في أكثر من موعد مختلف، ويمكن رصد بعض المحافظات كالآتي:

يرفع أذان الفجر ليصوم بعدها المقيمين في الأردن خامس عشر أيام شهر رمضان المبارك بمحافظة جرش في تمام الساعة 5:10 صباحا، بينما في البلقاء يكون الساعة 5:11 صباحا.

موعد أذان الظهر في الأردن اليوم الثلاثاء 26-3-2024

ويكون موعد رفع أذان الظهر في جرش تمام الساعة 12:42 مساء، بينما في البلقاء بتمام الساعة 12:43 مساء.

موعد أذان العصر في الأردن اليوم الثلاثاء 26-3-2024

يكون موعد أذان العصر بمحافظة جرش في تمام الساعة 4:12 مساء، ويكون الأذان للعصر بالبلقاء في تمام الساعة 4:13 مساء.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الثلاثاء 26-3-2024

يؤذن لصلاة المغرب في جرش ليبدأ المسلمون تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 6:56 مساء، بينما يؤذن في البلقاء بتمام الساعة 6:57 مساء.

عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم الثلاثاء 26-3-2024

وذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالأردن، أن متوسط عدد ساعات الصيام في البلاد نحو 13 ساعة و44 دقيقة، ويزيد وقت الصيام يوميا نحو دقيقة أو اثنين.