بالأسماء.. المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالمنيا في «رمضان 2024»

حددت مديرية الأوقاف بمحافظة المنيا، أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف «رمضان 2024»، شريطة الالتزام بالتعليمات ومنها عدم توزيع أي كتب أو إصدارات أو مطويات أو مجلات أثناء الاعتكاف.

وكشف مسئول بمديرية أوقاف المنيا في تصريحات لـ«لوطن»، عن أن أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالمنيا تضم أكثر من 150 مسجدًا لإقامة الاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان بجميع المدن والمراكز التسع.

المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالمنيا

وتشمل قائمة أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالمنيا «رمضان 2024» في مركز العدوة بأقصى المحافظة: «التوحيد بالشيخ مسعود، التقوى بالقايات، الرحمة القبلي بالقايات، الصالح بمنشأة حلفا، أبو إسحاق بالعقلية، الأهالي بكفر عبد الخالق».

وفي مركز مغاغة: «أحمد الشيمي بدهروط، البرهان، السلام، قاسم المصري، الأنوار المحمدية، أمبابي بمدينة مغاغة».

وفي مركز المنيا: «النور بنزلة حسين، الرحمن الغربي، وترك بالبرجاية، كامل عطية والعلم والإيمان بصفط اللبن، التوحيد، وعمر عبد العزيز».

وفي مركز مطاي: «الشيخ هارون بمطاي البلد، العمري بأبو حسيبه، الكبير بأدقاق، الكبير بأبو عزيز، الضباعنة ببردنوها، الكبير بكوم والي».

وفي مركز ملوي: «المحمود بديروط أم نخله، كحيل عمار، الشيخ علي، العلم والإيمان بدوره، أنس ابن مالك بأبو طاقيه، اليوسفي بالشيخ شبيكة».

وفي مركز سمالوط: «عبد الجواد سالم المعصرة الغربي، العتيق، الزهراء، المعهد الديني، الإبعادية القبلي».

وفي مركز أبوقرقاص: «الأوقاف الغربي، الحق، ناصر، متولي عبد المقصود، السوداني، المركز الطبي».

وفي مركز بني مزار: «الموقف، النور بصندفا، والحسن ابن الصالح والنور بالبهنسا، والرحمن والعمري بأشروبة».

وفي مركز ديرمواس: «قباء والصلاحي بدلجا، النصر بنزلة البدرمان، المجاهدين، الكبير بمدينة ديرمواس».

منع تصوير المعتكفين أو بث أي صور

وبعد تحديد أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالمنيا 2024، شددت مديرية الأوقاف على أنه يمكن لإمام المسجد فقط تقديم دروس دعوية حسب الحاجة والضرورة، بناءً على خطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد، مع منع تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احترامًا لخصوصياتهم الشخصية، والاقتصار على استخدام الهاتف للضرورة القصوى.