«الإسكان» تعلن طرح أراضي ومدافن جاهزة للتسليم خلال أيام.. الشروط ومقدم الحجز

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تستعد الآن للإعلان عن إتاحة الحجز الإلكتروني لـقطع أراضي مدافن، ومدافن جاهزة للتسليم الفوري بجميع المدن الجديدة، وذلك لكل من الأفراد وجمعيات الإسكان على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

طرح أراضي ومدافن جاهزة خلال أيام

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن المدافن الجديدة الجاري طرحها سيتم طرحها بنظام الحجز الإلكتروني، من خلال برنامج «مسكن»، وفقًا للشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مواطن مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا «شركة أو مؤسسة».

شروط الحصول على مدافن المدن الجديدة

2- أن يكون من المتقدم من قاطني المدينة المطروح بها قطعة الأرض، أو مبنى المقبرة أو من قاطني المدن الجديدة القريبة للمدافن الجاري طرحها، والمحددة بالطرح.

3- يجوز التقدم للسادة قاطني المحافظة الواقع في نطاقها قطعة أرض المدفن أو مبنى المدفن وذلك بضعف القيمة، بحيث تكون الأولوية لأبناء المدن الجديدة، وقاطنيها.

يجوز التقدم لقاطني المحافظة بشروط

4 - ألا يكون قد سبق تخصيص مدفن سواء «مبنى أو قطعة أرض» له أو لأحد أفراد أسرته مثل «الزوج - الزوجة - الأولاد القصر»، بأي من المدن الجديدة ولا يحق للأسرة الواحدة: (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

الطرح بشكل دوري

أفادت المصادر أنه من المتوقع أن يتم الطرح بشكل دوري وبنفس أسلوب طرح الأراضي ببرنامج «مسكن»، بحيث يجري الطرح كل 6 أشهر أمام المواطنين، بجميع المدن الجديدة بجميع محافظات الجمهورية، تلبية لاحتياجات ورغبات المواطنين في الداخل والخارج.

وتتعاون أجهزة المدن الجديدة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتوفير قطع الأراضي أو المدافن الجاهزة، والتي سيتم طرحها مع تحديثها ليتم تخصيص قطعة الأرض، أو المبنى الخاص بشكل دوري كل ستة أشهر.

وتقوم اللجنة العقارية الرئيسية بالتنسيق بين المتقدمين، بحيث يتم إجراء القرعة العلنية اليدوية، بين المتقدمين وذلك في حال تقدم أكثر من شخص مستوف للشروط على نفس ذات الأرض أو المدفن، وذلك بأجهزة المدن الجديدة المغنية بالطرح الجديد للمدافن والأراضي، تمهيدًا لاعتماد التخصيص حسب القرعة.

قيمة مبلغ جدية الحجز يبلغ 30 ألف جنيه مصري

ويتم تحصيل مبلغ وقدرة 300 جنيه كمصاريف إدارية، يجري تحصيلها بالإضافة إلى مبلغ جدية الحجز، والذي يبلغ 30 ألف جنيه مصري؛ للأرض أو المدفن المراد حجزه.