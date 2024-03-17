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دراما المتحدة

جهاز العبور الجديدة يستعد لإجراء القرعة العلنية لأعضاء جمعية الطلائع

كتب:

أيمن حمزة
11:10 ص | الأحد 17 مارس 2024
جهاز العبور الجديدة

جهاز العبور الجديدة

يستعد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة لإجراء القرعة العلنية اليدوية لتسكين أعضاء جمعية الطلائع المتقدمين لتوفيق أوضاعهم بالنظام الفردي بالمناطق(E&F) (G&H)، يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس.

السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية

وأوضح الجهاز أنه على العملاء الحضور بمقر الجهاز الكائن بمنطقة الـ2600 فدان – منطقة الأكثر تميزا 1 قطعة 20 نهاية محور 30 يونيو «خط 10 سابقا»، وذلك بداية من الساعة الـ10 صباحا في الموعد المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور، على أن يغلق الأبواب الساعة الـ12 ظهرا، للبدء في إجراء القرعة العلنية اليدوية، والسماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية.

تخطيط مناطق الخدمات على الطرق الإقليمية

 

وأكد الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن ذلك يأتي في إطار سرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع لمساحات الأراضي التابعة لبعض جهات الولاية السابقة، وضمها لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة بهدف تحويلها إلى مناطق حضارية.

يذكر أنه جار تخطيط مناطق الخدمات على الطرق الإقليمية بمدينة العبور الجديدة بهدف تنميتها، واستغلال العائد في خطة التنمية.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.