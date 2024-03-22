انضم مسلسل وبقينا اتنين لقائمة مسلسلات النصف الثاني من الموسم الرمضاني، على شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المقرر أن يبدأ عرضه يوم 16 رمضان الجاري.

موعد عرض مسلسل وبقينا اتنين والقنوات الناقلة

أعلنت شبكة قنوات CBC عن عرض مسلسل وبقينا اتنين على شاشتها بالموسم الرمضاني 2024، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباح اليوم التالي، إلى جانب منصة WATCH IT.

أحداث مسلسل وبقينا اتنين

وتدور أحداث مسلسل «بقينا اتنين» في إطار اجتماعي لايت ممتزج بالكوميديا، حول علاقة زوجان يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، ويجسدهما شريف منير ورانيا يوسف، لكنهما يدخلان في مشكلات زوجية، تنتهي بالانفصال، وتبدأ الأحداث تسلط الضوء على علاقتهما بعد الانفصال، وما يترتب عليها من مشكلات نفسية.

مسلسل وبقينا اتنين بطولة شريف منير، ورانيا يوسف، وصلاح عبدالله، وإدوارد، وميمي جمال، ومروة عبد المنعم، وآخرين، من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.