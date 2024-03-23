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دراما المتحدة

طبيب عظام يكشف سيناريوهات علاج إمام عاشور.. متى يعود للملاعب؟

كتب:

أمنية سعيد
02:30 م | السبت 23 مارس 2024
اللاعب إمام عاشور

اللاعب إمام عاشور

إصابة بالغة تعرض لها اللاعب إمام عاشور، خرج على إثرها من ملعب المباراة باكيًا ومُمسكًا بكتفه، وذلك أثناء مشاركته في لقاء منتخب مصر ونيوزيلندا، التي أقيمت في إطار البطولة الودية المنظمة على أرض مصر، تحت مسمى كأس عاصمة مصر، بعد نقلها من الإمارات.

إصابة إمام عاشور

وبحسب بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم، فقد أثبتت الأشعة التي خضع لها لاعب وسط الأهلي والمنتخب الوطني إمام عاشور إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف.

وعلق الدكتور محمود عبدالله استشاري العظام، في حديثه لـ«الوطن»، قائلا إنّ هذه الإصابة إذا اقتصرت على مجرد خلع أو جزع دون أي كسور، يكون العلاج عبارة عن راحة تامة يتوقف فيها اللاعب عن الحركة تمامًا يعقبها جلسات علاج طبيعي ولا يحتاج إلى التدخل الجراحي، ويقوم بتثبيت ذراعه في حامل، وبعدها يبدأ تدريجيًا في الحركة السلبية (بدون تحميل على الجزء المصاب).

متى يعود إمام عاشور للملاعب؟

وأضاف استشاري العظام أنّه في حالة القطع الكامل، يحتاج حينها اللاعب إلى تدخل جراحي يكون الهدف منه إعادة بناء الأربطة ورد الخلع، وحينها يحتاج فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أسابيع حتى يحدث الالتئام، وبعد الراحة السلبية يخضع اللاعب لعلاج طبيعي وتأهيل خلال فترة من شهرين إلى ثلاثة شهور: «حسب درجة الإصابة يرجع اللاعب للملعب، لو جزع بسيط درجة أولى أو تانية ممكن يعود بعد شهرين أو 3 شهور بالكتير، أما لو تدخل جراحي وعملية ممكن يرجع بعد 6 شهور».

ولفت استشاري العظام،  إلى أنّ الرباط الذي يصل بين لوح الكتف وعظمة الترقوة عندها يتعرض للقطع؛ يحتاج إلى عملية جراحية لبناء أربطة جديدة وترقيع وتري سواء صناعي وطبيعي، وتثبيت هذه الرقعة بإحدى وسائل التثبيت.

وعقب تردد أنباء حول خضوعه إلى عملية جراحية عاجلة، وجّه إمام عاشور رسالة إلى الجمهور عبر صفحته على إنستجرام قائلًا: «أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، ومن شر الحاسدين، ومن شر الخائنين، ومن شر الناظرين، حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله على كل شيء، شكرا لكل حد سأل عليا ومعرفتش أرد، شكرا ليكم وبالتوفيق لمنتخب مصر في اللي جاي.. الحمد لله».

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بقلم أمنية سعيد