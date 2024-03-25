كشفت وزارة الشؤون الدينية التونسية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الاثنين، في اليوم الخامس عشر من رمضان المبارك، تسهيلاً على المسلمين في معرفة أوقات الصلاة، وموعدي بدء الصيام والإفطار.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الاثنين 25-3-2024

في السطور التالية ترصد «الوطن» لقرائها مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الاثنين 25-3-2024.

موعد أذان الفجر في تونس اليوم الاثنين 25-3-2024

يرفع أذان الفجر في تونس اليوم، معلنا بداية الصيام في الساعة 4:40 وذلك بتوقيت العاصمة تونس، وفي صفاقس يرفع أذان الفجر في المدينة ليبدأ سكانها الصيام في الساعة 4:41، وفي ولاية توزر يرفع الأذان في الساعة 4:43.

موعد أذان الظهر في تونس اليوم الاثنين 25-3-2024

أما موعد أذان الظهر في العاصمة تونس يكون في الساعة 12:25، وفي صفاقس يرفع في الساعة 12:23، وفي ولاية توزر يرفع الأذان في الساعة 12:33.

موعد أذان العصر في تونس اليوم الاثنين 25-3-2024

أما أذان العصر فهو يرفع في الساعة 3:55 وذلك في العاصمة تونس، وفي مدينة صفاقس يرفع الأذان في الساعة 3:53، وفي ولاية تورز يرفع في الساعة 4:03.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الاثنين 25-3-2024

يرفع أذان المغرب معلنا نهاية الصيام في العاصمة التونسية، تونس في الساعة 6:36، وفي مدينة صفاقس يرفع الأذان في الساعة 6:33، أما ولاية توزر يرفع في الساعة 6:43.

عدد ساعات الصيام في تونس اليوم الاثنين 25-3-2024

يصوم المسلمون في تونس في يوم الخامس عشر من رمضان نحو 13 ساعة، و53 دقيقة.