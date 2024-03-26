موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية السعودية، موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، إذ يختلف من مدينة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في السعودية الثلاثاء 26-3-2024

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، يكون عند الساعة 6:22 مساء بمدينة أبها، وأذان الفجر عند الساعة 4:54 صباحًا، والشروق 6:09 صباحًا، وأذان الظهر 12:16 مساءً، وأذان العصر 3:38 مساءً، وأذان العشاء 7:52 مساءً.

موعد أذان المغرب في مدينة جدة اليوم

وفي مدينة جدة، يكون موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 مارس، عند الساعة 6:36 مساءً، والفجر 5:05 صباحًا، والشروق 6:21 صباحًا، والظهر 12:29 مساءً، والعصر 3:54 مساءً، والعشاء 8:06 مساءً.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم

موعد أذان المغرب في مكة اليوم، سيكون عند الساعة 6:34 مساءً، والفجر عند الساعة 5:03 صباحًا، والشروق 6:19 صباحًا، والظهر 12:27 مساءً، والعصر 3:51 مساءً، والعشاء 8:04 مساءً.