أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية، اليوم الثلاثاء 26-3-2024، وهو اليوم الـ16 من شهر رمضان المبارك، إذ يعتمد المواطنون على إمساكية الشهر الكريم، لتنظيم يومهم.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الثلاثاء 26-3-2024

وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، حتى يتمكنوا من تنظيم وقت الطاعات وقراءة القرآن والمحافظة على الدوام وساعات العمل المخصصة.

أذان الفجر في الرياض

وتختلف مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية، اليوم الثلاثاء 26-3-2024، حسب كل محافظة، ففي العاصمة الرياض، تُقام الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة كالتالي:-

صلاة الفجر 4:34 صباحًا.

الشروق 5:50 صباحًا.

الظهر 11:59 صباحًا.

العصر 3:27 مساءً.

المغرب 6:07 مساءً.

العشاء 8:07 مساءً.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في جدة

وتختلف مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الثلاثاء 26-3-2024 من محافظة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال تأتي محافظة جدة كالتالي:-

صلاة الفجر 5:07 صباحًا.

الشروق 6:21 صباحًا

صلاة الضهر 12:29 مساءً.

صلاة العصر 3:55 مساءً.

صلاة المغرب 6:37 مساءً.

صلاة العشاء 8:36 مساءً.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في مكة المكرمة

وفي مكة المكرمة تأتي مواقيت الصلاة وموعد أذان كالتالي:-

صلاة الفجر 4:59 صباحًا.

الشروق 6:13 صباحًا

صلاة الضهر 12:21 مساءً.

صلاة العصر 3:45 مساءً.

صلاة المغرب 6:28 مساءً.

صلاة العشاء 8:34 مساءً.

عدد ساعات الصيام في السعودية

ومتوسط عدد ساعات الصيام في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك تصل نحو 13 ساعة و14 دقيقة.