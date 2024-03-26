مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الثلاثاء 26-3-2024
كتب:
أحمد عادل موسى
12:00 ص | الثلاثاء 26 مارس 2024
مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في السعوديه اليوم الثلاثاء 26-3-2024
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية، اليوم الثلاثاء 26-3-2024، وهو اليوم الـ16 من شهر رمضان المبارك، إذ يعتمد المواطنون على إمساكية الشهر الكريم، لتنظيم يومهم.
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الثلاثاء 26-3-2024
وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الثلاثاء 26-3-2024، حتى يتمكنوا من تنظيم وقت الطاعات وقراءة القرآن والمحافظة على الدوام وساعات العمل المخصصة.
أذان الفجر في الرياض
وتختلف مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية، اليوم الثلاثاء 26-3-2024، حسب كل محافظة، ففي العاصمة الرياض، تُقام الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة كالتالي:-
- صلاة الفجر 4:34 صباحًا.
- الشروق 5:50 صباحًا.
- الظهر 11:59 صباحًا.
- العصر 3:27 مساءً.
- المغرب 6:07 مساءً.
- العشاء 8:07 مساءً.
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في جدة
وتختلف مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الثلاثاء 26-3-2024 من محافظة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال تأتي محافظة جدة كالتالي:-
- صلاة الفجر 5:07 صباحًا.
- الشروق 6:21 صباحًا
- صلاة الضهر 12:29 مساءً.
- صلاة العصر 3:55 مساءً.
- صلاة المغرب 6:37 مساءً.
- صلاة العشاء 8:36 مساءً.
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في مكة المكرمة
وفي مكة المكرمة تأتي مواقيت الصلاة وموعد أذان كالتالي:-
- صلاة الفجر 4:59 صباحًا.
- الشروق 6:13 صباحًا
- صلاة الضهر 12:21 مساءً.
- صلاة العصر 3:45 مساءً.
- صلاة المغرب 6:28 مساءً.
- صلاة العشاء 8:34 مساءً.
عدد ساعات الصيام في السعودية
ومتوسط عدد ساعات الصيام في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك تصل نحو 13 ساعة و14 دقيقة.