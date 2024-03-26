نصائح مهمة من «الزراعة» لزيادة حجم ثمار البطاطس وتحسين الإنتاج

في ظل التقلبات المناخية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، واجهت زراعة البطاطس بعض التحديات، مثل تأخر النمو والتحجيم.

وللتغلب على هذه التحديات، وجهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عددًا من النصائح لمزارعي البطاطس المنزرعة في الموسم الحالي، وذلك للحصول على أحجام مناسبة من الثمار.

وقال رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، الدكتور محمد فهيم:«معدل التحجيم الطبيعي يزيد في الأجواء الباردة، وينخفض في الأيام الدافئة، لذا يجب استثمار هذا الطقس، وقبل ارتفاع الحرارة المتوقع».

أوضح أنه فيما يتعلق بالنباتات التي يتراوح عمرها ما بين 80 إلى 90 يوما، يُنصح برش مخصب نترات البوتاسيوم بمعدل 1.5-2 كجم للفدان، وتكرار هذه الرشة ثلاث مرات، ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 25 إلى 30 سنتيمترا للفدان علي 300 لتر ماء للفدان.

رش سترات البوتاسيوم

أضاف: «يرش سترات البوتاسيوم بمعدل 1.5 لتر كجم للفدان، مع تكرار الرش مرتين مع الخلط مع مركب سيتوكينين 25-30 سنتيمرا للفدان على 300 لتر ماء للفدان، كذلك الرش بمركبات البورون، وأفضل موعد لاستخدام البورون رشا على الأوراق يكون قبل حصاد المحصول بـ20 يوما للبطاطس، ويمكن رشه بمعدل 1.5 لتر للفدان، ويمكن الخلط مع ثيوسلفات البوتاسيوم KTS بمعدل 1 إلى 1.5 لتر للفدان لكل 300 لتر ماء للفدان».

الرش بمركب ميبكوات الكلورايد

تابع: «يمكن الرش بمركب ميبكوات الكلورايد 25% بمعدل 100 مل لكل 400 لتر ماء، لما له من دور حيوي في تكبير حجم الدرنات عموما، إذ يصفى العرش في نهاية حياة النبات ونقل محتواه الغذائي إلى الدرنات».

محاذير مهمة عند الرش بمركبات تحجيم البطاطس

وشدد فهيم على ضرورة عدم خلط تلك المركبات نهائيا مع أي أسمدة أو مبيدات مع نظافه موتور الرش، وملاحظة عدم تناول أي شيء منزرع بالأرض، مثل الغذاء سواء للإنسان أو الحيوان نهائيًا لمدة 21 يوما وهي فترة الأمان، ولا يستخدم ميبكوات كلورايد فى البنجر المتقزم أو الضعيف، وقبل استخدامه يعد البنجر جيدا، للحصول على عرش جيد قبل رشه.

وأشار إلى أهمية الرش في وجود نسبة من الرطوبة الأرضية سواء كان الرش أولا ثم الري أو الرش بعد 3 إلى 5 أيام من الري، ويفضل رش الميبكوات كلورايد قبل الغروب، وذلك للحصول على نتائج جيدة، ولا يرش نهائيا خلال الظهيرة، لأنه يتكسر بالحرارة العالية.