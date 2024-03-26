مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16.. مروان يفوز على والده في الانتخابات

بأحداث متتالية تُحافظ على عنصر التشويق، ينتظر الجمهور بشغف عرض الحلقة 16 من مسلسل إمبراطورية ميم، بعدما انتهت أحداث الحلقة السابقة بإجراء الانتخابات بين أفراد إمبراطورية ميم، لتحديد من سيتولى إدارة المنزل.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16، فوجئ «مروان» نور خالد النبوي، بفوزه في الانتخابات على والده، بـ9 أصوات مقابل صوت واحد فقط لوالده «مختار» خالد النبوي، ليصاب بدهشة كبيرة.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، في إطار تشويقي اجتماعي، حول علاقة الأب بأبنائه، مع عرض المشكلات التي تحدث داخل منزلهم، وقرر أبنائه الـ6 تنظيم انتخابات داخلية في المنزل، من أجل إدارة البيت، خاصة وأن لكل فرد منهم مطالبه الخاصة.

مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة الفنانة نور خالد النبوي، هاجر السراج، نشوي مصطفي، حلا شيحة، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.