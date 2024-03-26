موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024

كشفت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة الأردنية عن موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الثلاثاء 26-3-2024 الموافق 15 من شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الثلاثاء 26-3-2024

وتكشف «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الثلاثاء 26-3-2024، الذي يختلف من مدينة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في الأردن

وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الثلاثاء 26-3-2024 بمدينة عمان سيكون الساعة 5:57 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر الساعة 4:10 صباحًا، والشروق 5:27 صباحًا، وصلاة الظهر 11:42 مساءً، وصلاة العصر 3:12 مساءً، وصلاة العشاء 7:14 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم بمدينة العقبة

ويأتي عن موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الثلاثاء 26 مارس بمدينة العقبة، ستكون الساعة 5:56 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون 4:17 صباحًا، والشروق 5:35 صباحًا، وصلاة الظهر 11:46 مساءً، وصلاة العصر 3:15 مساءً، وصلاة العشاء 7:15 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الأردن اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في الأردن في الثلاثاء 26-3-2024 الساعة 5:57 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:10 صباحًا، والشروق 5:27 صباحًا، وصلاة الظهر 11:42 مساءً، وصلاة العصر 3:12 مساءً، وصلاة العشاء 7:14 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الأردن 26-3-2024

ويوافق موعد الإفطار اليوم في الأردن الثلاثاء 26-3-2024 في مدينة وادي موسى الساعة 5:59 صباحًا، والشروق 5:29 صباحًا، وصلاة الظهر 11:44 مساءً، وصلاة العصر 3:14 مساءً، وصلاة العشاء 7:14 مساءً.