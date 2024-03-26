5 أطعمة ممنوعة لمرضى السكري.. تناولها قد يكون خطيرا

يعيش مرضى السكري حياة غير مستقرة؛ بسبب نسبة الأنسولين في الدم التي تعلو وتنخفض بشكل متوتر، ما يجعلهم عرضة للإغماءات الناتجة عن المرض، نظرًا لعدم المحافظة على نظام غذائي مناسب مع وضعهم الصحي، وفي هذا الإطار نوضح الأطعمة الممنوعة لمرضى السكري، لتجنب الدخول في أزمات صحية، وذلك وفقًا لما ذكره دكتور عمرو ماهر، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أطعمة ممنوعة لمرضى السكر

المخبوزات

بحسب «ماهر» تعد الكربوهيدرات من الأطعمة الخطرة على مرضى السكري؛ إذ تؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم، لذا يجب على مرضى السكري الحذر عند تناولها، ولابد من اختيار الكربوهيدرات بعناية، ويفضل تجنبها قدر الإمكان.

اللحوم الحمراء

يحظر على مرضى السكري تناول اللحوم الحمراء خاصًة لحم البقر أو لحم الخراف «الضاني»، إذ تؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول، بالإضافة لزيادة الدهون الثلاثية، ما يفقد السيطرة على مستوى السكر في الدم.

الحليب كامل الدسم

من الضروري التأكد من خلاء منتجات الألبان من الدسم؛ إذ تعد دهون مشبعة، تعمل على زيادة مستوى الكوليسترول، وبالتالي تزداد مقاومة الأنسولين، ما يمثل خطورة على الحالة الصحية لمرضى السكري.

الحلويات

أكد «ماهر» على خطورة تناول مرضى السكري للحلويات بأنواعها؛ إذ تسبب زيادة مبالغة في نسبة الجلوكوز في الدم، ما يهدد صحتهم بشكل كبير ويؤدي إلى مضاعفات مباشرة مثل التعرض للإصابة بأمراض القلب.

الوجبات السريعة

تحتوي الأطعمة الجاهزة على كمية كبيرة من الدهون المشبعة، ما يجعلها تستغرق مدة طويلة أثناء عملية الهضم، وبالتالي تظل نسبة السكر في الدم عالية لفترة كبيرة، ما يمثل خطورة بالغة على مرضى السكري.

نصائح هامة لمرضى السكري

نصح أخصائي التغذية العلاجية بتناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين النباتي مثل العدس والفاصوليا، أو البروتينات قليلة الدهون مثل أسماك السلمون، كما أشار بتناول كربوهيدرات الحبوب الكاملة أو المصنوعة بدقيق الشوفان.

وأشار «ماهر» بتقسيم الوجبات إلى ثلاث أو أكثر، على أن تكون الوجبة محتوية على كميات قليلة من الطعام، بالإضافة إلى المواظبة على ممارسة الرياضة يوميًا بمعدل 15 دقيقة على الأقل.