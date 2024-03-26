الليلة.. انطلاق خريطة النصف الثاني من مسلسلات رمضان

تنطلق مساء اليوم قائمة مسلسلات رمضان ذات الـ15 حلقة، حيث تبدأ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم مجموعة من الأعمال الجديدة التي تتنوع ما بين التاريخي والاجتماعي والإنساني والكوميدي والتشويقي، أبرزها «جودر، فراولة، مليحة، بقينا اتنين، بدون سابق إنذار» عبر شاشة قنواتها ومنصة watch it الإلكترونية، وذلك بعد انتهاء عرض أول 15 حلقة من خريطة النصف الأول، والتي شملت «عتبات البهجة، مسار إجباري، كامل العدد +1، بابا جه، سر إلهي، لحظة غضب».

«المتحدة» تفتح الباب أمام المواهب والأفكار الجديدة لإرضاء أذواق الجمهور

اعتمدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم مسلسلات الـ15 حلقة في ماراثون رمضان الحالي من خلال وجبات درامية مختلفة تتميز بالإيقاع السريع وتُحلق بعيدًا عن الملل والتطويل بلا هدف، عبر طرح أفكار مميزة للأعمال الدرامية، فضلًا عن فتح الباب أمام أصحاب المواهب ومنحهم الفرصة الكاملة لطرح إبداعاتهم سواء في التمثيل أو الكتابة أو الإخراج أو كل ما يخص هذا المجال.

تشهد قناة ON مساء اليوم عرض الحلقة الأولى من مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، وهو يتناول إحدى حكايات ألف ليلة وليلة، ويجسّد بطل العمل شخصية شهريار، والشخصية الأخرى لـ جودر ابن عمر المصري.

مسلسلات dmc

وعلى قناة DMC ينطلق عرض مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي، كما يُعرض مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، من تأليف ألما كفارنة وإخراج هاني خليفة.

مسلسلات cbc

وعلى شاشة قناة CBC يعرض مساء اليوم الحلقة الأولى من مسلسل مليحة الذي يتطرق إلى القضية الفلسطينية، بطولة دياب وميرفت أمين وسيرين خاس، من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما يتم عرض مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير ورانيا يوسف، من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.