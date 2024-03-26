الموسيقار خالد حماد يودع جثمان والدته بالدموع بعد صلاة الجنازة (صور)

أقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على والدة الموسيقار خالد حماد، بمسجد الكبير في منطقة مدينتي، وذلك بحضور عدد كبير من الأقارب والاصدقاء.

انهياء خالد حماد بجنازة والدته

ودخل خالد حماد في حالة من الانهيار، بعد صلاة الجنازة على والدته، إذ حاول الجميع تهدئته والتخفيف من حزنه.

رحلت عن عالمنا، فالنتينا حماد، والدة الموسيقار خالد حماد، مساء يوم أمس، بعد صراع كبير مع المرض.

ويشارك الموسيقار خالد حماد في السباق الرمضاني المقبل 2024، من خلال تقديم الموسيقى التصويرية لمسلسل «إمبراطورية ميم»، بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبوي، مايان السيد، وغيرهم.