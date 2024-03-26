رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

الموسيقار خالد حماد يودع جثمان والدته بالدموع بعد صلاة الجنازة (صور)

كتب:

أحمد عبد الرحمن
01:04 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
جنازة والدة خالد حماد

جنازة والدة خالد حماد

أقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على والدة الموسيقار خالد حماد، بمسجد الكبير في منطقة مدينتي، وذلك بحضور عدد كبير من الأقارب والاصدقاء.

انهياء خالد حماد بجنازة والدته

ودخل خالد حماد في حالة من الانهيار، بعد صلاة الجنازة على والدته، إذ حاول الجميع تهدئته والتخفيف من حزنه.

رحلت عن عالمنا، فالنتينا حماد، والدة الموسيقار خالد حماد، مساء يوم أمس، بعد صراع كبير مع المرض.

ويشارك الموسيقار خالد حماد في السباق الرمضاني المقبل 2024، من خلال تقديم الموسيقى التصويرية لمسلسل «إمبراطورية ميم»، بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبوي، مايان السيد، وغيرهم.

اقرأ المزيد:

الموسيقار خالد حماد يجري بروفات حفله بالأوبرا (صور)

نفاد تذاكر حفل خالد حماد على المسرح الكبير بالأوبرا فور فتح شباك الحجز

الموسيقار خالد حماد: موسيقى جعفر العمدة والكتيبة 101 مختلفتان تماما

المستشار أمير يعقوب لـ«الشاهد»: القاضي خالد حماد استشهد وهو مستندا على كتفي

وفاة والدة الموسيقار خالد حماد وتشييع جثمانها بمقابر الأسرة بالعاصمة الإدارية

موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة الموسيقار خالد حماد
بقلم أحمد عبد الرحمن