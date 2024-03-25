انخفاض مؤشر الدولار عالميا متخليا عن مكاسب الأسبوع الماضي

انخفض مؤشر الدولار إلى ما دون 104.3 نقطة اليوم الاثنين، متخليًا عن بعض المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي حيث أصبح المستثمرون حذرين قبل تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي لشهر فبراير المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومع ذلك، ظل المؤشر قريبًا من أعلى مستوياته في خمسة أسابيع وسط رهانات على أن أسعار الفائدة الأمريكية قد تظل أعلى لفترة أطول حتى مع بدء الاقتصادات الكبرى الأخرى في خفض أسعار الفائدة، ما دفع المتداولين إلى البحث عن وضع الملاذ من الدولار.

مؤشر الدولار عالميًا

في الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي السويسري بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي، مشيرًا إلى قوة الفرنك.

كما توقف بنك إنجلترا أيضًا عن الحذر، حيث أصبح الآن اثنان من المسؤولين الذين صوتوا سابقًا لصالح رفع الفائدة يؤيدان القرار.

وفي الوقت نفسه، تحول بنك اليابان ضد أسعار الفائدة السلبية وأنهى ضوابط منحنى العائد، ولكن من المتوقع أن يظل متكيفًا في الوقت الحالي.

كما ارتفع الدولار بشكل حاد مقابل اليوان الأسبوع الماضي وسط رهانات على تخفيف السياسة، قبل أن يتراجع بشكل حاد اليوم بسبب الدعم المحتمل من البنوك الحكومية الصينية.

توقعات مؤشر الدولار عالميًا

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

انخفض مؤشر DXY بنسبة 0.2124 أو 0.20% إلى 104.2176 نقطة يوم الاثنين 25 مارس من 104.4300 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 103.80 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 104.11 نقطة خلال 12 شهرًا.