موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الثلاثاء 26-3-2024.. وعدد ساعات الصيام

تمر أيام شهر رمضان سريعة كالبرق، إذ يعلن موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الثلاثاء 26-3-2024 بدء صيام اليوم السادس عشر من شهر الصيام، ويتبقى 4 أيام فقط على بدء العشر الأواخر من شهر رمضان، والتي ينتظرها ملايين المسلمين ويكثفوا من أعمال الخير والالتزام بالصلاة والدعاء خلالها لإدراك ليلة القدر التي ذكرها الله تعالى في القرآن وقال عنها إنّها خير من ألف شهر.

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم

ويأتي موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الثلاثاء 26-3-2024 الموافق 16 من شهر رمضان 1445، مبكرًا بمقدار دقيقتين مقارنة بالأمس، وكذلك موعد السحور والإمساك، بينما يأتي الشروق مبكرًا بمقدار دقيقة واحدة فقط، فيما يزداد عدد ساعات الصيام بمقدار 3 دقائق دفعة واحدة، ويأتي موعد أذان المغرب متأخرًا بمقدار دقيقة أيضًا.

أذان الفجر اليوم في الفيوم الثلاثاء 26-3-2024

ووفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024، فإنّ أذان الفجر اليوم في الفيوم الثلاثاء 26-3-2024 يرفع في تمام الساعة 4:26 صباحًا، بينما يبدأ وقت السحور في تمام الساعة 2:06 ويستمر حتى موعد الإمساك في تمام الساعة 4:06 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

وأوضحت مديرية الأوقاف في بيان سابق لها، إنّ موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم، يأتي بعد رفع الأذان بـ20 دقيقة، إذ تقام الصلاة في تمام الساعة 4:46 فجرًا، بينما يأتي الشروق في الفيوم اليوم بتمام الساعة 5:53 صباحًا.

عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في الفيوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في الفيوم نحو 14 ساعة و6 دقائق بزيادة 3 دقائق عن الأمس، فيما تكون مواقيت الصلاة اليوم كما يلي:

موعد أذان الظهر اليوم: 12:02.

موعد أذان العصر اليوم: 3:32.

موعد أذان المغرب اليوم: 6:12.

موعد أذان العشاء اليوم: 7:29.

موعد صلاة التراويح اليوم: تحدد حسب كل مسجد على حدة، إذ تقام فور الانتهاء من أداء صلاة العشاء.