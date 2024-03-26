نزار الفارس: وقعت مع قناة مصرية لتقديم برنامج في شهر رمضان

قال الإعلامي العراقي نزار الفارس، إنّه سبق أنْ وقّع مع المنتج إيهاب طلعت لتقديم برنامج على إحدى القنوات في شهر رمضان، وذلك خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار.

وواجهته الإعلامية بسمة وهبة بمقطع فيديو لها مع الإعلامي تامر أمين، وكانت تسأله فيه عما إذا كان توسط لنزار الفارس للعمل تلك القناة، فنفى تامر أمين وقال: «لأ، لا هيمضي ولا مضى، نزار الفارس صديقي، ومحصلش إنه كان هيمضي أو مضى عقدا في جلسة كنت فيها».

كما سألته عن مقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة عبر قناته على «يوتيوب»، ورد عليها، قائلا: «أشعاري .. لأني شاعر»، لكن الإعلامية واجهته بغير ما قاله مرة أخرى، وعرضت مقطعي فيديو هما الأكثر مشاهدة على قناته، وكانا عبارة عن فنانتين ترفضان تدخلاتها في حياتهما الشخصية.