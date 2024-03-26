«تبات نار تصبح رماد» في مسلسل مليحة الحلقة 1.. إليك معنى المثل المصري

خلال الحلقة الأولى من مسلسل مليحة الذي بدأ عرضه اليوم 16 رمضان، جلست أسرة فلسطينية عام 2012 لتشاهد الأحداث بالدول العربية في التليفزيون، وقام إحد أفراد تلك الأسرة بضرب المثل المصري الشهير: «تبات نار تصبح رماد»، في إشارة للتفاؤل بتعديل الأمور وتحسنها، لكن ما معنى ذلك المثل؟

أجاب الدكتور عمرو الورداني خلال حلقة تليفزيونية على القناة الأولى المصرية، عن معنى مثل: «تبات نار تصبح رماد»، موضحًا أن النار رمز للضرر والأذى، أو بمعنى أنها ترمز لكل شدة وضيق، والرماد هنا لا يرمز للأشياء المخفية فقط، وإنما يعني الخفة واللطف في النار، ويشير المثل المصري المعروف أيضًا إلى التفاؤل في انفراج الشدة.

مسلسل مليحة تدور أحداثه حول فتاة فلسطينية تدعى «مليحة»، عانت مثل غيرها من الفلسطينيين من التهجير في طفولتها، وذهبت للعيش في دولة ليبيا، لكن بعدها قررت «مليحة» العودة مرة أخرى إلى موطنها الأصلي فلسطين، من خلال الحدود المصرية الفلسطينية.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة من بطولة كل من الفنان دياب، والفنانة ميرفت أمين بدور والدته، بالإضافة لمشاركة علي الطيب وسيرين خاس وأشرف زكي.د