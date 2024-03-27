لو بتشتري موبايل مستعمل شروط يجب مراعاتها.. اعرفها قبل ما تقع في الفخ

كثيراً ما يلجأ العديد من المواطنين لشراء هواتف مستعملة، دون دراية بمصدرها، وقد تكون مسروقة، ونرصد لكم في السطور التالية الشروط الواجب مراعاتها عند شراء هاتف مستعمل.

وجود علبة الهاتف المحمول

قال أيمن محفوظ المحام بالنقض، إنه يلزم لشراء أي هاتف محمول مستعمل وجود العلبة الخاصة به، والتي تحتوي على مواصفات الهاتف، وغالبا ما تكون الهواتف بدون علبة مسروقة.

مشيرا إلى أن عبلة الهاتف إذا لم تكن موجودة فقد تتسبب في تورط المشتري في جريمة السرقة، إذ أن صاحب الهاتف الأصلي سوف يحرر محضرا بسرقة أو ضياع هاتفه المحمول في المباحث.

تحرير مبايعة بمواصفات الهاتف المحمول

وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يلزم تحرير مبايعة من البائع بمواصفات الجهاز تفصيلاً، سواء كان هذا البائع شخص عادي أو متجر لبيع الهواتف، فإذا وجد لاحقاً محضر محرر بخصوص نفس الهاتف، يكون المشتري حسن النية.