يستعد أهالي الفيوم، لبدء صيام اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك، والذي يبدأ مع انطلاق موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 27-3-2024، والذي يختلف توقيته اليوم عن الآخر، كما تختلف مواعيد السحور والإمساك وشروق الشمس، إذ تأتي مبكرًا عن موعدها مقارنةً بالأمس، وذلك بحسب ما أعلنه قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة.

«الوطن» تستعرض تفاصيل موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأربعاء 27-3-2024، ومواعيد السحور والإمساك، فضلًا عن موعد الشروق اليوم، ومواقيت الصلاة، في ظل الخدمات التي تقدمها لمتابعيها طوال أيام الصوم.

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم

ويأتي موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأربعاء 27-3-2024 الموافق 17 رمضان، مبكرًا عن موعده أمس الثلاثاء بدقيقة واحدة فقط، كما تأتي مواعيد السحور والإمساك مبكرًا دقيقة أيضًا، وكذلك يأتي موعد الشروق مبكرًا بمقدار دقيقة.

أذان الفجر اليوم في الفيوم الأربعاء 27-3-2024

ويحل أذان الفجر اليوم في الفيوم الأربعاء 27-3-2024 الموافق السابع عشر من شهر رمضان، في تمام الساعة 4:25 صباحًا، بينما يبدأ موعد السحور الساعة 2:05 بعد منتصف الليل ويستمر حتى 4:05 صباحًا، كما يأتي موعد الشروق اليوم في الفيوم بتمام الساعة 5:52 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

وحددت مديرية الأوقاف، في بيان سابق لها، موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم 17 رمضان 2024، إذ تقام بعد موعد رفع الأذان بمقدار ثلث ساعة أي 20 دقيقة، إذ تبدأ صلاة الفجر في تمام الساعة 4:45 صباحًا.

عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 27-3-2024 في الفيوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 27-3-2024 في الفيوم اليوم 17 رمضان نحو 14 ساعة و7 دقائق بزيادة قدرها دقيقة عن الأمس.

وتكشف إمساكية رمضان 2024 مواقيت الصلاة اليوم في الفيوم، إذ يأتي موعد أذان الظهر الساعة 12:02 مساءً، وموعد أذان العصر الساعة 3:32 مساءً، وموعد أذان المغرب الساعة 6:12 مساءً، وأذان العشاء الساعة 6:12 مساءً، وتعقبها صلاة التراويح مباشرة ويحدد موعدها وفقًا لكل مسجد على حده.