موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الاثنين 25-3-2024 ووقت السحور والإمساك

يتغير موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الاثنين 25-3-2024 الموافق الخامس عشر من شهر رمضان 1445، فضلا عن تغير مواعيد السحور والإمساك وشروق الشمس، فيما أعلنت الهيئة العامة للمساحة، مواقيت الصلاة ضمن إمساكية رمضان 2024، تسهيلًا على الصائمين في محافظة الفيوم لمعرفة المواقيت كافة بسهولة ويسر طوال أيام الصيام.

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم

ويحل موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الاثنين الموافق منتصف شهر رمضان المبارك، مبكرًا بمقدار دقيقة واحدة مبكرًا عن الأمس، وكذلك موعد السحور والإمساك وشروق الشمس، فيما يزداد عدد ساعات الصيام بمقدار دقيقة أيضًا، وتأتي صلاة العشاء في نفس موعدها.

أذان الفجر اليوم في الفيوم الاثنين 25-3-2024

ويرفع أذان الفجر اليوم في الفيوم الاثنين 25-3-2024 الموافق 15 رمضان 1445 هجريًا في تمام الساعة 4:28 صباحًا، بينما يكون وقت السحور اليوم بدءًا من الساعة 2:08 وحتى 4:08 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

ويبدأ موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم في تمام الساعة 4:48 صباحًا أي بعد مرور 20 دقيقة من رفع الأذان بحسب الأوقاف، بينما يبلغ الوقت بين الأذان وإقامة الصلاة في باقي الصلوات 10 دقائق فقط.

عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 25-3-2024 في الفيوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 25-3-2024 في الفيوم، نحو 14:03 ساعة بزيادة قدرها دقيقة عن الأمس، بينما تزداد غدًا بمقدار 3 دقائق، فيما يأتي موعد شروق الشمس اليوم في تمام الساعة 5:54 صباحًا.

وتأتي مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين كالآتي:

موعد أذان الظهر: 12:02 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب: 6:22 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:28 مساءً.

موعد صلاة التراويح: عقب صلاة العشاء مباشرة وتحدد حسب كل مسجد على حدة.