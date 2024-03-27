مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ17.. هل يتحمل نور النبوي المسؤولية؟

شهدت أحداث الحلقة الـ16 من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من التطوارت والمفاجآت الكوميدية، ومنها فوز «مروان» نور النبوي في الانتخابات المنزلية على والده «مختار» خالد النبوي، مما جعله يدخل في حالة من الذهول والاندهاش.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ17

ومن المقرر أن تكشف الحلقة الـ17 من مسلسل إمبراطورية ميم قدرة «مروان» نور النبوي على تحمل المسؤولية وإدارة المنزل بشكل صحيح مثل والده.

وجاء في الحلقة الـ16 من مسلسل إمبراطورية ميم إخبار «مختار» خالد النبوي لنجلة «مروان» نور النبوي بأن هناك عريس تقدم لشقيقته «منى» هاجر السراج ومن الواجب عليه أن يذهب ويسأل عنه وعن أخلاقه.

أحداث الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم

وشهدت أحداث الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم تقربا من «مختار» نور النبوي و«مي» حلا شيحة وإخبارها بانه وجد لها محلاً لتقيم به مشروع أحلامها وبعد تجهيزة تتهجم عليها ابنته «مايا» إلهام صفي الدين وتكسره ثم تهددها بالابتعاد عن والدها.