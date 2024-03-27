طقس اليوم الأربعاء.. تفاصيل أول موجة حر في الربيع وتحذيرات من الأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، متوقعة ارتفاع درجات الحرارة لتسجل أول موجة حارة فى ربيع 2024، مشيرة إلى أن الارتفاع سيستمر على كل الأنحاء حتى مطلع الأسبوع المقبل.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم، درجة حرارة عظمى 31 درجة مئوية، مشيرة إلى أن غرب البلاد سيشهد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، لافتة إلى أن «الأتربة العالقة» ستعمل على انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناه وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 27-3-2024

وجاءت درجات الحرارة اليوم كالتالي:

- القاهرة الكبرى:العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى: 27 درجة والصغرى 18 درجة.

- شمال الصعيد العظمى: 26 درجة والصغرى 14 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى: 33 درجة والصغرى 18 درجة.