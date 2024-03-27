مي عمر عن أزمة «هارلي»: «فيلم محمد رمضان ومن حقه اسمه يتحط الأول»

علقت الفنانة مي عمر على أزمة فيلم هارلي، مؤكدةً أنها لم تغضب من الفنان محمود حميدة، لأنها تحبه وتعتبره فنان رائع: «مزعلتش من أستاذ محمود حميدة وبحبه جداً، ومبسوطة إني اشتغلت معاه واتعرفت عليه، وأنا ماضية الفيلم من زمان ومتفقة على اسمي يتحط فين، لكن مشكلته مش معايا، والشغل معاه يكبر، واتفاقه كان حاجة تانية خالص مع جهة الإنتاج».

وأضافت «عمر»، خلال استضافتها ببرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: «فيلم هارلي بتاع محمد رمضان وطبيعي اسمه يتحط الأول، وكان لازم يحصل اتفاق ويوصلوا لحل يرضي كل الأطراف».

وتابعت الفنانة: «لما اتصدم في ناس كنت فاكرة أنهم كويسين وألاقي العكس، وفي فترة من الفترات كان في حياتنا أزمة معروفة، لكن عرفتنا الناس من حوالينا، وناس طلعت تهاجم عشان تطلع تريند، ومنهم كانوا صحابنا لكن اتصدمت فيهم».